Выборы в Раду: ЦИК отказалась регистрировать видеоблоггера Шария и беглеца Онищенко

25 июня, 2019, 12:56

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты Анатолия Шария и Александра Онищенко

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что Шарий был включен в избирательный список политической партии "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Кроме того, отказали также Александру Онищенко, которого выдвинула Социалистическая партия Украины.

Напомним, ЦИК уже отказывала Онищенко в регистрации. Тогда апелляционный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты. После этого ЦИК подала апелляцию.

Анатолий Шарий известен своими антиукраинскими пропагандистскими материалами, а также поддержкой кремлевского режима и пророссийских террористов. Будучи гражданином Украины, сейчас он скрывается в ЕС.

Бывшему народному депутату Онищенку грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобычу".