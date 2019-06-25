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Espreso.tvОбществоВыборы в Раду: ЦИК отказалась регистрировать видеоблоггера Шария и беглеца Онищенко

Выборы в Раду: ЦИК отказалась регистрировать видеоблоггера Шария и беглеца Онищенко


фото: espreso.tv
Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты Анатолия Шария и Александра Онищенко

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что Шарий был включен в избирательный список политической партии "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Кроме того, отказали также Александру Онищенко, которого выдвинула Социалистическая партия Украины.

Напомним, ЦИК уже отказывала Онищенко в регистрации. Тогда апелляционный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты. После этого ЦИК подала апелляцию.

Анатолий Шарий известен своими антиукраинскими пропагандистскими материалами, а также поддержкой кремлевского режима и пророссийских террористов. Будучи гражданином Украины, сейчас он скрывается в ЕС.

Бывшему народному депутату Онищенку грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобычу".

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