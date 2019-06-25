Выборы в Раду: ЦИК отказалась регистрировать видеоблоггера Шария и беглеца Онищенко
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что Шарий был включен в избирательный список политической партии "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
Кроме того, отказали также Александру Онищенко, которого выдвинула Социалистическая партия Украины.
Напомним, ЦИК уже отказывала Онищенко в регистрации. Тогда апелляционный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты. После этого ЦИК подала апелляцию.
Анатолий Шарий известен своими антиукраинскими пропагандистскими материалами, а также поддержкой кремлевского режима и пророссийских террористов. Будучи гражданином Украины, сейчас он скрывается в ЕС.
Бывшему народному депутату Онищенку грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобычу".
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