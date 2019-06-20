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Espreso.tvОбществоВнеочередные выборы состоятся 21 июля, - представитель Зеленского о решении КС

Внеочередные выборы состоятся 21 июля, - представитель Зеленского о решении КС

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский прокомментировал решение КС о конституционности указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба президента Зеленского.

"При подготовке указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады юридическая правота всех положений была выверенная максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный Суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", - заявил он.

Представитель президента в КС добавил, что Конституционный Суд своим решением продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идеи верховенства права.

Таким образом, отметил Вениславский, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, как и указано в указе президента. Избирательный процесс продолжается.

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