Внеочередные выборы состоятся 21 июля, - представитель Зеленского о решении КС
Об этом сообщает пресс-служба президента Зеленского.
"При подготовке указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады юридическая правота всех положений была выверенная максимально тщательно и сомнений относительно неконституционности указа в целом или отдельных его положений у нас не было. И Конституционный Суд своим решением лишь подтвердил обоснованность нашей юридической позиции", - заявил он.
Представитель президента в КС добавил, что Конституционный Суд своим решением продемонстрировал независимость, беспристрастность и преданность духу Конституции и идеи верховенства права.
Таким образом, отметил Вениславский, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, как и указано в указе президента. Избирательный процесс продолжается.
- 20 июня КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады
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