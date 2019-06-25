Возвращение РФ в ПАСЕ: Украина готовит на следующие заседания "фишечки", - Геращенко

25 июня, 2019, 08:44

Украина уже готовится к следующему заседанию ПАСЕ

Об этом член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Но у нас, "старых лиц" украинской делегации и британских лордов, наших грузинских и литовских друзей еще есть план. На завтра готовим на заседание в ПАСЕ "фишечки". Мы боремся", - написала Геращенко.

Также в своем видеообращении она отметила, что, те кто проголосовали за возвращение РФ, перечеркнули принципы этого института.

"118 политиков Совета Европы несут ответственность за убийства украинцев на Донбассе и в Крыму и за издевательство над политзаключенными", - добавила Геращенко.

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Также отмечается, что это решение ПАСЕ приняла в символический день - 25 июня, когда российская сторона должна освободить украинских военнопленных моряков, ведь трибуналом давался месяц на их освобождение.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.

Украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, 26 июня.