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Espreso.tvОбществоФиларет создал свой "синод" отмененного Киевского патриархата

Филарет создал свой "синод" отмененного Киевского патриархата

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне ПЦУ отстранила от священнослужения за участие в "соборе" Филарета

Об этом он заявил во время пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает украинская служба BBC .

"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он.

Он отметил, что УПЦ КП является независимой, в том числе от ПЦУ.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.

Напомним, накануне ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроль за местными храмами и монастырями, а также лишили его канонических прав архиерея. То есть, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

 

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