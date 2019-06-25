Филарет создал свой "синод" отмененного Киевского патриархата

25 июня, 2019, 12:05

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне ПЦУ отстранила от священнослужения за участие в "соборе" Филарета

Об этом он заявил во время пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает украинская служба BBC .

"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он.

Он отметил, что УПЦ КП является независимой, в том числе от ПЦУ.

"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.

Напомним, накануне ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроль за местными храмами и монастырями, а также лишили его канонических прав архиерея. То есть, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.