Филарет создал свой "синод" отмененного Киевского патриархата
25 июня, 2019, 12:05
"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне ПЦУ отстранила от священнослужения за участие в "соборе" Филарета
Об этом он заявил во время пресс-конференции в своей резиденции в Киеве, передает украинская служба BBC .
"Синод есть ... в него входят все архиереи церкви. Пятеро", - сказал он.
Он отметил, что УПЦ КП является независимой, в том числе от ПЦУ.
"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся", - сказал архиерей.
Напомним, накануне ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроль за местными храмами и монастырями, а также лишили его канонических прав архиерея. То есть, на него распространяется действие уставных органов, их решение, устава ПЦУ, но он не канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.
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