Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 5-го дня соревнований
25 июня, 2019, 22:22
Сборная Украины удерживается среди лидеров общего медального зачета Европейских игр-2019 в Минске
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины получила в Минске 19 наград - 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. Нашу команду в медальном зачете опережают только Грузия, Беларусь и Россия.
- Напомним, 25 июня Марина Кийко и Светлана Малькова завоевали серебряную медаль Европейских игр в синхронных прыжках на батуте.
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