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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 5-го дня соревнований

Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 5-го дня соревнований


фото: noc-ukr.org
Сборная Украины удерживается среди лидеров общего медального зачета Европейских игр-2019 в Минске

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины получила в Минске 19 наград - 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. Нашу команду в медальном зачете опережают только Грузия, Беларусь и Россия.

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