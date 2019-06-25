BlaBlaBus рассчитывает выйти на рынок Украины

25 июня, 2019, 16:38

Французский автобусный перевозчик BlaBlaBus, автобусная дочь сервиса BlaBlaCar, планирует выйти на рынок Украины

Такое заявление сделал один из основателей BlaBlaCar Николя Брюссон, передает ЦТС.

"Мы удвоим усилия для выхода на рынок автобусных перевозок в Украине, - сказал он. - Наш первый автобусный рейс BlaBlaBus уже запущен в Германии. Германия должна извлечь выгоду из выхода BlaBlaBus на рынок, ведь ценовой конкуренции станет больше, а также появится выбор для путешественников. Мы планируем совместить нашими рейсами 60 городов по всей Германии и Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург - ред.) в течение первого года работы. Затем мы расширим охват BlaBlaBus на всю Европу".

Основатель BlaBlaCar и BlaBlaBus связывает дальнейшее развитие бизнеса исключительно с автомобильным транспортом.

Брюссон пообещал сконцентрировать усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга в глобальном масштабе.

Эксперименты компании на рынке автобусных перевозок во Франции, которые проводились в 2018 году, показали, что объединение двух видов транспорта приводит к увеличению пассажиропотока и притоку новых клиентов (в 1,5 раза), без значительного уменьшения доли карпулинга.

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