BlaBlaBus рассчитывает выйти на рынок Украины
Такое заявление сделал один из основателей BlaBlaCar Николя Брюссон, передает ЦТС.
"Мы удвоим усилия для выхода на рынок автобусных перевозок в Украине, - сказал он. - Наш первый автобусный рейс BlaBlaBus уже запущен в Германии. Германия должна извлечь выгоду из выхода BlaBlaBus на рынок, ведь ценовой конкуренции станет больше, а также появится выбор для путешественников. Мы планируем совместить нашими рейсами 60 городов по всей Германии и Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург - ред.) в течение первого года работы. Затем мы расширим охват BlaBlaBus на всю Европу".
Основатель BlaBlaCar и BlaBlaBus связывает дальнейшее развитие бизнеса исключительно с автомобильным транспортом.
Брюссон пообещал сконцентрировать усилия на создании объединенной сети автобусных маршрутов и карпулинга в глобальном масштабе.
Эксперименты компании на рынке автобусных перевозок во Франции, которые проводились в 2018 году, показали, что объединение двух видов транспорта приводит к увеличению пассажиропотока и притоку новых клиентов (в 1,5 раза), без значительного уменьшения доли карпулинга.
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- Напомним, недавно самый дешевый автобусный перевозчик Европы FlixBus заработал в Украине .
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