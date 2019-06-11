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Espreso.tvОбществоВ Украине заработал иностранный автобусный лоукостер FlixBus

В Украине заработал иностранный автобусный лоукостер FlixBus


фото: planetizen
Самый дешевый автобусный перевозчик Европы FlixBus заработал в Украине

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Отмечается, что Украина - первое государство за пределами ЕС, после США, где FlixBus начал работу.

На сайте перевозчика сообщается, что билеты, например, из Киева в Жешув (Польша) стоят от 499 грн. Во Вроцлав из украинской столицы можно доехать за 829 грн.

Из Киева в Вену - от 1979 грн.

Из Киева в Прагу - от 1319 грн.

Из Киева в Берлин - от 2149 грн.

 

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