В Украине заработал иностранный автобусный лоукостер FlixBus

11 июня, 2019, 12:38

Самый дешевый автобусный перевозчик Европы FlixBus заработал в Украине

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Отмечается, что Украина - первое государство за пределами ЕС, после США, где FlixBus начал работу.

На сайте перевозчика сообщается, что билеты, например, из Киева в Жешув (Польша) стоят от 499 грн. Во Вроцлав из украинской столицы можно доехать за 829 грн.

Из Киева в Вену - от 1979 грн.

Из Киева в Прагу - от 1319 грн.

Из Киева в Берлин - от 2149 грн.