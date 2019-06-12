FlixBus в Украине: куда, за сколько и как. Что украинцам стоит знать об автобусном лоукостере из ЕС

13 июня, 2019, 12:38

Ульяна Букатюк

Цены на билеты "прыгают", в салоне есть биотуалеты, розетки и Wi-Fi - к каким особенностям путешествий на зеленых автобусах лоукостера FlixBus стоит быть готовыми

На вторую годовщину безвиза в Украине официально пришел крупнейший оператор междугородных автобусных перевозок Европы - FlixBus. Еспресо.TV отвечает на наиболее популярные вопросы о лоукостере

Что это за компания?

Компанию FlixBus основали в 2013 году в Берлине. И она в свое время сделала настоящую революцию на рынке пассажирских перевозок в Германии. Тогда рынок был фактически монополизирован железнодорожной сетью S-Bahn, а возможности развить конкурентную автобусную сеть были ограничены законом.

Главной особенностью FlixBus стало то, что с юридической точки зрения у компании нет в собственности ни одного автобуса, поэтому благодаря этому удалось обойти ограничения.

По сути, FlixBus - не автобусный перевозчик, а IТ-компания, которая работает на местных рынках в партнерстве с региональными автобусными компаниями (бизнес-модель чем-то напоминает Uber).

Сейчас FlixBus имеет наибольшую в Европе автобусную сеть перевозок: более 2000 населенных пунктов в 29 странах, включая Украину. Ежедневно выполняет около 350 000 рейсов между европейскими городами с интервалом в 30 минут. В 2018 году перевезла 45 млн пассажиров.

Также недавно компания запустила свою сеть поездов и электробусов.

Я видел/а автобусы FlixBus в Украине и до этого. Почему только сейчас заговорили о приходе в Украину?

Да, увидеть зелено-оранжевые автобусы в Украине действительно можно было и до этого. Ведь первые рейсы из Украины FlixВus запустил в 2016 году. В марте 2017 зарегистрирован бренд "Фликсбус Украина", а в 2018 году перевозчик EuroClub стал основным партнером компании в Украине.

А если приходилось до этого заходить на официальный сайт FlixВus, то можно обратить внимание на украинский язык сайта.

Но приход сейчас - не "предательство". Ведь следует помнить о "фишке" FlixВus. 11 июня фирма решила учредить "дочернюю" компанию в нашей стране.

"Это даст нам возможность самим планировать свои маршруты согласно тех расписаний движения, которые лучше будут подходить к нашей существующей сети", - пояснил изменения менеджер по развитию бизнеса FlixBus Украины Остап Паук изданию "В отпуск".

Как сообщил Михал Леман, генеральный директор FlixBus в Польше и Украине, на начальном этапе на украинских маршрутах будет задействовано два десятка автобусов. Это будут машины не в фирменной зеленой ливрее, а автобусы украинской компании-партнера, которые будут иметь логотип FlixBus.

Куда можно поехать автобусами FlixBus?

По состоянию на июнь украинский партнер FlixBus в Украине (автобусная компания EuroClub) соединяет рейсами Киев, Житомир, Ровно и Львов с Германией (Берлин, Дрезден, Мюнхен, Лейпциг, Штутгарт, Франкфурт, Дюссельдорф, Кельн, Ганновер, Карлсруэ, Росток), Венгрией (Будапешт), Польшей (Краков) и Австрией (Вена).

Внутри страны запустят маршруты из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, Винницы и Тернополя.

Сколько будут стоить билеты и почему FlixBus называют лоукостером?

Лоукостером перевозчика называют не потому, что можно брать только ручную кладь, а вода на борту стоит как путешествие, а из-за действительно низких цен билетов.

Их удается достичь за счет продуманной логистики и модели, когда чем раньше покупаешь билеты - тем дешевле получается.

FlixBus декларирует стартовую стоимость билета от 5 евро. Но цены постоянно "прыгают" в зависимости от периода.

Если билет вечером перед днем поездки стоит 20 евро, то за полчаса до поездки он может достичь 120 евро. Появляются в продаже билеты обычно за 4-6 недель до отправления.

Из Киева сейчас 43 маршрута в Европу. Стоимость билетов начинается от 499 грн (в польский Жешув). Билет в Краков и Катовице обойдется чуть более 600 грн, во Вроцлав - 800 грн.

Часто есть купоны на скидки, акции и розыгрыши. Также удобно, что есть ночные рейсы, позволяющие экономить время на путешествия.

Как приобрести билеты?

Это можно сделать сайте https://www.FlixBus.com.ua или в автобусном приложении для смартфонов.

Вы получите подтверждение бронирования на ваш адрес электронной почты (время от времени проверяйте папку спама).

Также билеты можно приобрести, позвонив в отдел поддержки клиентов, в точках продаж или непосредственно у водителя автобуса.

Впрочем последний вариант - наименее выгодный: никаких акций не сработает, билеты обычно дорожают "до небес" и гарантий, что они вообще будут - нет.

Также из приятного - билет можно зарезервировать, но не покупать сразу (в частности на группу людей). Правда, не на всех рейсах.

Комиссия за резервирование определенного места зависит от типа выбранного места и расстояния. Сведения о стоимости бронирования определенного места можно найти здесь .

Возможно ли изменить что-то в билете бронирования? Можно отменять?

В отличие от авиалоукостерив, это сделать гораздо легче и дешевле. Номер телефона и имя пассажира в бронировании можно изменить бесплатно.

Вы можете внести изменения в бронирование на сайте в разделе "Изменить / отменить бронирование" или в торговых точках / турагентствах не позднее чем за 15 минут до отправления.

Если стоимость билета в момент отмены бронирования превышает стоимость оригинального билета, вы должны оплатить разницу. После этого вы получите новое подтверждение с новым номером бронирования. За отмену компания берет комиссию.

Как найти автобусную остановку?

Проще всего найти автобусную остановку с помощью приложения от компании. Для этого надо выбрать свою остановку, нажать на стрелку вверху справа и вы увидите, как пройти к вашей остановке.

Список мест отправления автобусов в приложении во вкладке "Автобусные остановки", а также в общем списке остановок. Просто выберите нужный вам город и получите адреса автобусных остановок и просмотрите их на карте.

Кроме того, на вашем подтверждении бронирования также будет изображена карта с соответствующими остановками.

Автобусные остановки, как правило, обозначены соответствующим образом.

Что же с багажом? Пищу можно брать?

Он больше "ручной клади" авиалоукостеров. На борт бесплатно можно взять с собой 1 место ручной клади и 1 место регистрируемого багажа. Габариты ручной клади не должны превышать 4х30х18 см, а вес - 7 кг. Допустимый размер одного места багажа - 80x50x30 см, вес - до 20 кг. Допускаются отклонения, если сумма размеров груза по высоте, ширине и длине не превышает 160 см.

Еду и напитки можно брать с собой, но учтите такой момент: "Из-за чрезмерного потребления алкоголя или недостойного поведения вследствие опьянения пассажира могут не пустить на рейс или снять с борта", - говорится в правилах компании.

В автобусе предусмотрены бесплатный Wi-Fi (правда, в некоторых странах лимитированный), биотуалеты в салоне, довольно удобные сиденья, розетки у каждого сиденья. Воду и снеки можно приобрести на борту, но бортпроводников нет. Обычно на рейсе работает два водителя.

Как перевозить детей, животных, велосипеды?

Можно брать с собой велосипеды и музыкальные инструменты, но не животных. Исключение составляют собаки-поводыри, но нужно предупредить об этом перевозчика заранее (их можно перевозить бесплатно).

Детей в возрасте до трех лет можно перевозить только в детском автокресле. Во время поездки детское автокресло должно быть закреплено ремнями безопасности. На всех регулярных внутренних и международных рейсах детей до 10 лет должен сопровождать взрослый.

Для людей с инвалидностью и льготников предусмотрены специальные условия?

Да, если вы перемещаетесь в инвалидной коляске, нужно минимум за 7 дней до отправления автобуса предупредить об этом компанию, заполнив специальную форму на сайте.

Если пассажир может самостоятельно пересесть с инвалидного кресла на стандартное пассажирское сиденье, он должен забронировать билет и связаться с компанией не позднее чем за 36 часов до отправления автобуса.

Для части льготных категорий населения в Украине предусмотрено право на бесплатный проезд автобусами по внутриукраинским маршрутам.

"Мы будем вынуждены перевозить этих пассажиров в соответствии с нормами закона", - пояснил менеджер по развитию бизнеса FlixBus Украины Остап Паук. Он добавил, что о том, как такие пассажиры будут покупать эти "бесплатные" билеты станет известно после того, как компания начнет продажу билетов на внутриукраинские маршруты.

Как приход FlixBus повлияет на украинскую экономику?

"Украинские перевозчики имеют шанс прямого сотрудничества с ведущей мировой компанией, соблюдая высокие немецкие стандарты и требования к качеству и безопасности перевозок", - пояснил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Мы стали 29-м государством мира, после стран ЕС и США, где FlixBus официально начал свою работу, и 17-м - где открылся его офис.

"1200 сотрудников его офиса включает и представительство в Харькове, где разрабатываются современные IТ-решения для компании. Мы создаем новые рабочие места. И, самое главное, украинцы имеют возможность путешествовать автобусом из Украины по всей Европе дешево, комфортно, с Wi-Fi и биотуалетом на борту ", - добавил Омелян.

Он приводит пример Польши, где благодаря FlixBus экономика получила более 42 млн злотых лишь в 2018 году.