Ирина Геращенко: Украинская делегация подготовила более 200 поправок к резолюции по возврату России в ПАСЕ

24 июня, 2019, 17:52

В Парламентской ассамблее Совета Европы, которая проходит в Страсбурге с 24 по 28 июня, одним из главных вопросов повестки дня является обсуждение отмены или значительного ограничения санкционного механизма Ассамблеи, что может привести к возвращению российской делегации

Об этом первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Первое: на политической группе ЕРР начали дискуссию о недостойном поведении госпожи президента Ассамблеи. Второе: мы с делегацией настояли на немедленной встрече с президенткой, на которой очень откровенно выразили протест против нарушения регламента, неуважения к нашим коллегам, попыток закрыть рот британским депутатам, отработки сценария возвращения российской делегации любой ценой. Мы напомнили о многочисленных нарушениях прав человека и резолюций Асамбеи со стороны РФ ", - отметила Геращенко.

Она также отметила, что напомнила о заложниках и пленных, показала письма моряков с Лефортово. По ее словам, все коллеги из украинской делегации были максимально жесткими в оценке разрушительных процессов в СЕ.

"Госпоже президенту было некомфортно, но у нее задача - вернуть делегацию РФ любой ценой", - отметила первый заместитель главы ВР.

Она также сообщила, украинская делегация подготовила более 200 поправок к этому докладу, который углубляет политический кризис в ПАСЕ и разрушает организацию.

"Между тем в зале Ассамблеи начались дебаты по резолюции. Ключевые месседжи - надо вернуть РФ и чтобы РФ платила взносы. Деньги преобладают над принципами", - подытожила Ирина Геращенко.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить в Страсбурге с 24 по 28 июня.

Главным вопросом повестки дня заседания может стать отмена или значительное ограничение санкционного механизма Ассамблеи, может привести к возвращению российской делегации.

Регламентный комитет ПАСЕ ранее утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, может усложнить или вообще заблокировать введение санкций против российской делегации и обеспечить ее возвращение к Ассамблеи без выполнения международных обязательств.

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года в ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины.

В июне 2017 года российская сторона прибегла к финансовому шантажу СЕ, прекратив платить взносы в организацию.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ , несмотря на неуплату Москвой этих взносов, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.