В ПАСЕ приняли проект резолюции, ведущий к возвращению российской делегации

"Регламентный комитет одобрил проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи", - написал Арьев.

В то же время он подчеркнул, что в случае принятия резолюции санкционная процедура будет усложнена, но не ликвидирована, как того требовали русские. "Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции, хоть и в урезанном варианте, но останется", - отметил украинский депутат.

По его словам, многие из тех, кто голосовали за резолюцию, выражали надежду, что российская сторона примет предложенный компромисс, потому что "надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются". Но, по мнению Арьева, это наивная позиция.

Зато пророссийски настроенные политики, отметил Арьев, аргументировали это решение необходимостью "сохранить доступ 140 миллионов россиян в Европейский суд по правам человека".

"Меня этот аргумент возмутил, потому что за этот доступ украинцы платят и свободой, и жизнью", - заявил руководитель делегации Украины в ПАСЕ.

Он добавил, что обращение общественных организаций, правозащитников, родственников украинских заложников и удерживаемых Россией моряков комитет пока проигнорировал.

"Будем работать на то, чтобы убедить Ассамблею не стрелять себе в ногу. Убеждать теми силами, какие есть: парламентарии, дипломаты, ГО, журналисты. Присоединяйтесь тоже. У нас три недели", - призвал Арьев.

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД в летней сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

Это решение Комитета министров еще должна утвердить ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегла к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не действуют с января 2015 года. Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.