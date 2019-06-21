Раде предложили вне очереди рассмотреть законопроект о химической кастрации педофилов

21 июня, 2019, 15:54

Внеочередное заседание предлагают провести 27 июня

Об этом лидер РПЛ Олег Ляшко заявил во время заседания парламента, передает УНИАН .

На внеочередном заседании Ляшко предложил рассмотреть 2 вопроса.

Принятие законопроекта об "открытом реестре педофилов" - проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего) (№6607). Законопроект "о химической кастрации педофилов" - проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№6449).

"Когда в Германии был принят этот закон, преступления на сексуальной почве снизились до 3%. В Великобритании - с 40 до 5%", - добавил Ляшко.

Также народный депутат призвал парламентариев собрать 150 подписей за проведение такого внеочередного заседания по двум вопросам.

Напомним, в пятницу, 21 июня, похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко, которую по сексуальным мотивам убил 22-летний Николай Тарасов.