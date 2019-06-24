В ПАСЕ усилили меры безопасности и ограничили видеосъемку

24 июня, 2019, 11:18

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге журналистам разрешили проводить видеосъемку только в определенной зоне, очерченной лентой

Об этом сообщает "Укринформ".

В Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге усилили меры безопасности и ограничили работу представителей телеканалов в кулуарах. Каждый аккредитованный телеканал определенное место. При этом расстановка съемочных групп осуществлена по национальной принадлежности. Ближе всего к залу заседаний разместили шесть украинских телеканалов, далее - восемь российских.

Таким образом журналисты будут ограничены работать в так называемом формате динамического стрима.

По неофициальной информации, мотивами такого решения является предотвращение конфликтных ситуаций, которые, в частности, на прошлых сессиях ПАСЕ активно провоцировались представительницей "Россия 24" Ольгой Скабеевою. Несколько народных депутатов из состава украинской делегации в ПАСЕ сделали официальные обращения к руководству Ассамблеи с просьбой ограничить их от неэтичного поведения сотрудников российского телеканала.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить в Страсбурге с 24 по 28 июня.

Главным вопросом повестки дня заседания может стать отмена или значительное ограничение санкционного механизма Ассамблеи, может привести к возвращению российской делегации.

Регламентный комитет ПАСЕ ранее утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, может усложнить или вообще заблокировать введение санкций против российской делегации и обеспечить ее возвращение к Ассамблеи без выполнения международных обязательств.

Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года у ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины.

В июне 2017 российская сторона прибегла к финансовому шантажу СЕ, прекратив платить взносы в организации.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ , несмотря на неуплату Москвой этих взносов, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.