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Espreso.tvОбществоУкраина может привлечь втрое больше инвестиций - секретарь инвестсовета Арахамия

Украина может привлечь втрое больше инвестиций - секретарь инвестсовета Арахамия


фото: Радіо Свобода
Секретарь Национального инвестиционного совета Украины Давид Арахамия, которого президент Зеленский накануне назначил на должность, считает, что Украина может как минимум втрое увеличить объем инвестиций

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Не хочу декларировать много на старте, но все предварительные консультации с крупными инвесторами свидетельствуют о том, что Украина может как минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. Получил задание от президента сделать этот процесс скорейшим", - прокомментировал свое назначение Арахамия.

В АП сообщили, что Арахамия родился 23 мая 1979 года в Сочи. Окончил Европейский университет, имеет степень магистра экономики. Прошел магистерскую программу Professional management в Open University (Лондон). Соучредитель международной IT-компании Template Monster. Основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным на востоке. С 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium.

 

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