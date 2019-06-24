Украина может привлечь втрое больше инвестиций - секретарь инвестсовета Арахамия
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Не хочу декларировать много на старте, но все предварительные консультации с крупными инвесторами свидетельствуют о том, что Украина может как минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. Получил задание от президента сделать этот процесс скорейшим", - прокомментировал свое назначение Арахамия.
В АП сообщили, что Арахамия родился 23 мая 1979 года в Сочи. Окончил Европейский университет, имеет степень магистра экономики. Прошел магистерскую программу Professional management в Open University (Лондон). Соучредитель международной IT-компании Template Monster. Основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным на востоке. С 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium.
- Напомним, президент Владимир Зеленский указом №423 / 2019 утвердил новый состав Национального инвестиционного совета и внес изменения в положение о нем.
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