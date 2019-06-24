Зеленский назначил себя главой Национального инвестиционного совета

24 июня, 2019, 12:29

Соответствующий указ №423 / 2019 обнародован на сайте президента Украины.

"В состав совета входят: премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины, министр финансов Украины, министр юстиции Украины, а также за согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов", - отмечается в измененном указом п. 5 положении о Национальном инвестиционном совете.

В Совет входят 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарем является председатель Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 года, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахармия.

В Нацсовете после изменения его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.

Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию - это президенты, генеральные директора и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций.