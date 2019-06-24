//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский назначил себя главой Национального инвестиционного совета

Зеленский назначил себя главой Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета

Соответствующий указ №423 / 2019 обнародован на сайте президента Украины.

"В состав совета входят: премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины, министр финансов Украины, министр юстиции Украины, а также за согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов", - отмечается в измененном указом п. 5 положении о Национальном инвестиционном совете.

В Совет входят 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарем является председатель Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 года, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахармия.

В Нацсовете после изменения его состава остаются премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр финансов Украины Оксана Маркарова и министр юстиции Павел Петренко.

Остальные 19 человек введены в состав совета по согласию - это президенты, генеральные директора и председатели правлений крупных международных компаний и банковских организаций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июня, 2019 понедельник

больше новостей

24 июня, 2019 понедельник

23 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать