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Espreso.tvОбществоУ Зеленского размышляют о сокращении количества министерств

У Зеленского размышляют о сокращении количества министерств

Администрация президента Украины рассматривает возможность сокращения министерств в новом правительстве

Об этом заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал Гончарук.

Заместитель главы АП также указал на нерешенные вопросы целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открытый вопрос относительно Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми ... четыре из них сказали: "ликвидируют!", - добавил Гончарук.

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