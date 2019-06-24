У Зеленского размышляют о сокращении количества министерств

24 июня, 2019, 19:48

Администрация президента Украины рассматривает возможность сокращения министерств в новом правительстве

Об этом заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал Гончарук.

Заместитель главы АП также указал на нерешенные вопросы целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открытый вопрос относительно Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми ... четыре из них сказали: "ликвидируют!", - добавил Гончарук.