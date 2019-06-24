У Зеленского размышляют о сокращении количества министерств
24 июня, 2019, 19:48
Администрация президента Украины рассматривает возможность сокращения министерств в новом правительстве
Об этом заявил заместитель главы АП Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал Гончарук.
Заместитель главы АП также указал на нерешенные вопросы целесообразности существования Национальной академии государственного управления.
"У нас открытый вопрос относительно Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми ... четыре из них сказали: "ликвидируют!", - добавил Гончарук.
- Напомним, ранее Владимир Зеленский распорядился сократить штат Администрации президента и реорганизовать ее в Офис президента.
- Петиция о сокращении Рады до 100 нардепов набрала необходимых для рассмотрения 25 тыс. подписей.
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