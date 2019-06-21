Не лечится сексом или алкоголем: Супрун развеяла мифы о депрессии

21 июня, 2019, 14:19

Каждый шестой хотя бы раз в жизни переживал депрессивный эпизод. Женщины страдают депрессией почти вдвое чаще мужчин

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун рассказала в Facebook.

Однако в обществе существует много мифов. Из-за этого многие люди стесняются этого состояния, игнорируют признаки депрессии и не обращаются вовремя за помощью.

Миф. Депрессия - это от безделья, и лечит ее работа.

Правда. Нетрудоспособность человека с клинической депрессией - это следствие, а не причина депрессии. Депрессия может наступать в результате стресса из-за безработицы и длительного периода бедности, и при этом мешать активному поиску работы и выходу из жизненной затруднения.

Миф. Надо просто выпить, и депрессия отступит.

Правда. Злоупотребление алкоголем часто сопровождает депрессию у мужчин, и это только усиливает ее проявления. Алкоголь вызывает временное расслабление и торможение. Алкоголь также может усиливать агрессию и поиск приключений, которые иногда сопровождают депрессивный эпизод, особенно у мужчин.

Миф. Депрессия наступила, потому что давно не было секса.

Правда. Изменения в либидо часто сопровождают депрессивные состояния, но есть их следствием, а не причиной. При депрессии чаще случается потеря сексуального влечения, чем увеличение желания. Человеку в состоянии депрессии необходимые прежде всего физические нагрузки. Они отвлекают от привычного течения мыслей и способствуют формированию новых нейронных связей. А будет ли это пробежка, тренажерный зал или, если появится желание, секс - решать самим.

Миф. Депрессия - это исключительно духовная болезнь.

Правда. Депрессия может быть следствием хронических болезней, связанных с воспалением или болью, и иметь соматические проявления, такие как боль в спине, суставах, сердце, вызвать тошноту, запоры или диарею.