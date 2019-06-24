Россия продлила встречные санкции для "безопасности РФ"

24 июня, 2019, 16:16

Президент России Владимир Путин продлил на 2020 год действие специальных экономических санкций против стран, которые ввели санкции против РФ

Об этом говорится в указе, опубликованном на российском портале правовой информации.

Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года запрещал или ограничивал на год внешнеэкономические операции по ввозу в РФ "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, которое приняло решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению ".

Этот указ не раз продлялся.

Напомним, 20 июня ЕС продлил на год санкции против России за аннексию Крыма (до 23 июня 2020 года).