Россия продлила встречные санкции для "безопасности РФ"
24 июня, 2019, 16:16
Президент России Владимир Путин продлил на 2020 год действие специальных экономических санкций против стран, которые ввели санкции против РФ
Об этом говорится в указе, опубликованном на российском портале правовой информации.
Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года запрещал или ограничивал на год внешнеэкономические операции по ввозу в РФ "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, которое приняло решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению ".
Этот указ не раз продлялся.
Напомним, 20 июня ЕС продлил на год санкции против России за аннексию Крыма (до 23 июня 2020 года).
Также Европейский Союз продлил на полгода секторальные экономические санкции против России за агрессию в отношении Украины
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