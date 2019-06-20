//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕС продлил на год санкции против России за аннексию Крыма

ЕС продлил на год санкции против России за аннексию Крыма

Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые были введены против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года

Об этом говорится на сайте Совета Европейского Союза.

"20 июня 2019 года Рада продлила ограничительные меры, которые были введены против России за аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

В частности речь идет о запрете импорта товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, инвестиции и туристические услуги на полуострове и экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям.

В Совете ЕС еще раз подчеркнули, что Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признает и продолжает осуждать нарушения международного права со стороны России.

Европейский Союз в июле 2014 года ввел экономические санкции против России за аннексию Крыма и действия по дестабилизации ситуации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были усилены.

В марте 2015 года Европейский Совет связал действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор ЕС постоянно продолжает экономические санкции против РФ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать