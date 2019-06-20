ЕС продлил на год санкции против России за аннексию Крыма

20 июня, 2019, 16:40

Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые были введены против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года

Об этом говорится на сайте Совета Европейского Союза.

"20 июня 2019 года Рада продлила ограничительные меры, которые были введены против России за аннексию Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

В частности речь идет о запрете импорта товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, инвестиции и туристические услуги на полуострове и экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям.

В Совете ЕС еще раз подчеркнули, что Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также не признает и продолжает осуждать нарушения международного права со стороны России.

Европейский Союз в июле 2014 года ввел экономические санкции против России за аннексию Крыма и действия по дестабилизации ситуации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были усилены.

В марте 2015 года Европейский Совет связал действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор ЕС постоянно продолжает экономические санкции против РФ.