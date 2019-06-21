ЕС продлил секторальные санкции против РФ за войну с Украиной

21 июня, 2019, 11:55

Европейский Союз продлил на полгода секторальные экономические санкции против России за агрессию в отношении Украины

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее решение приняли лидеры стран-членов ЕС.

Отмечается, что санкции будут действовать до 31 января 2020 года. Снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения Минских договоренностей.

Секторальные санкции направлены против отдельных секторов экономики.

Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиске ее залежей.

Европейский Союз в июля 2014 года ввел экономические санкции против России за аннексию Крыма и действия по дестабилизации ситуации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были усилены.

Напомним, 20 июня ЕС продлил на год санкции против России за аннексию Крыма (до 23 июня 2020 года).