"Шахтер" определился с составом на следующий сезон
Состав на первый сбор обнародовал официальный сайт "Шахтера" .
Новый тренер "горняков" Луиш Каштру взял на первый сбор в Германии 28 футболистов.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков; Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давит Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили; полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихальонок, Сергей Болбат, Маркос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон; нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.
С командой не отправились Валерий Бондаренко, Веллингтон Нем и Оларенваджу Кайоде. В составе есть чемпионы мира U-20 Валерий Бондарь и Даниил Сикан.
Также с командой на сбор полетели Додо и Александр Пихальонок, которые вернулись из аренды. Сбор пройдет в Германии с 24 по 30 июня. За это время команда проведет два контрольных матча - против "Лудогорца" (26 июня) и ЦСКА (30 июня).
- 21 июня стало известно, что полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос может продолжить карьеру в "Удинезе".
- 19 июня сообщили, оставит донецкий клуб другой лидер "Шахтера" Тайсон.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна