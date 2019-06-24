"Шахтер" определился с составом на следующий сезон

24 июня, 2019, 14:01

Донецкий "Шахтер" начал подготовку к следующему сезону без защитника Валерия Бондаренко, полузащитника Веллингтона Нема и нападающего Оларенваджу Кайоде

Состав на первый сбор обнародовал официальный сайт "Шахтера" .

Новый тренер "горняков" Луиш Каштру взял на первый сбор в Германии 28 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков; Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давит Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили; полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихальонок, Сергей Болбат, Маркос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон; нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

С командой не отправились Валерий Бондаренко, Веллингтон Нем и Оларенваджу Кайоде. В составе есть чемпионы мира U-20 Валерий Бондарь и Даниил Сикан.

Также с командой на сбор полетели Додо и Александр Пихальонок, которые вернулись из аренды. Сбор пройдет в Германии с 24 по 30 июня. За это время команда проведет два контрольных матча - против "Лудогорца" (26 июня) и ЦСКА (30 июня).