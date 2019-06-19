Тайсон определился относительно перехода из "Шахтера" в "Рому"
19 июня, 2019, 14:58
Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон определился, оставит ли донецкий клуб ради "Ромы"
Об этом сообщил агент игрока Фабрицио Дорнеллес в комментарии Roma Press .
"Был контакт с" Ромой "после того, как Фонсека возглавил итальянский клуб? Нет. Не было никаких контактов с итальянской стороной. Могу точно сказать, что пребывание Тайсона в" Шахтере "гарантировано", - сказал Дорнеллес.
Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец может присоединиться к Фонсеки в "Роме".
- 18 июня стало известно, что "Шахтер" собирается заработать не менее 15 млн евро на продаже полузащитника и капитана команды Тайсона в бразильский "Интернасьональ".
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