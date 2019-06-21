Лидер "Шахтера" заинтересовал итальянский клуб

21 июня, 2019, 14:27

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос может продолжить карьеру в "Удинезе"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .

Итальянский клуб видит в полузащитнике "Шахтера" Марлосе главного кандидата на замену де Пауля, который покинет команду летом. Владелец итальянского клуба Джампаоло Поццо также заинтересован в переходе Маркоса Сиприано.

Об интересе к Сиприано со стороны "Удинезе" ранее сообщали другие издания.

Контракт "Шахтера" с Марлосом рассчитан еще на 2 года. В сезоне 2018/2019 УПЛ натурализованный бразилец провел 19 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.