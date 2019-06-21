Лидер "Шахтера" заинтересовал итальянский клуб
21 июня, 2019, 14:27
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос может продолжить карьеру в "Удинезе"
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .
Итальянский клуб видит в полузащитнике "Шахтера" Марлосе главного кандидата на замену де Пауля, который покинет команду летом. Владелец итальянского клуба Джампаоло Поццо также заинтересован в переходе Маркоса Сиприано.
Об интересе к Сиприано со стороны "Удинезе" ранее сообщали другие издания.
Контракт "Шахтера" с Марлосом рассчитан еще на 2 года. В сезоне 2018/2019 УПЛ натурализованный бразилец провел 19 матчей, забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.
- 19 июня стало известно, оставит ли донецкий клуб другой лидер "Шахтера" Тайсон.
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