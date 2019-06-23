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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: за кого украинцам болеть 23 июня

Европейские игры-2019: за кого украинцам болеть 23 июня


фото: noc-ukr.org
В 3-й день Европейских игр-2019 в Минске за медали будут бороться чемпион мира по боксу Александр Хижняк и обладательница олимпийского золота по стрельбе Елена Костевич

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпион мира и Европы по боксу Александр Хижняк проведет второй бой в категории до 75 кг. Елена Костевич выступит в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Также в Минске начнутся соревнования по легкой атлетике, где кроме индивидуальных наград будут разыграны медали в командном первенстве.

Прямые трансляции на телеканалах "Интер" и "НТН"

  • Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .

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