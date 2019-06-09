//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019Нардеп-беглец Онищено заявил, что идет на выборы в Верховную Раду

Нардеп-беглец Онищено заявил, что идет на выборы в Верховную Раду


фото: censor.net.ua
Народный депутат-беглец Александр Онищенко завил, что возвращается в Украину для участия в досрочных парламентских выборах

Об этом сообщает LIGA.net.

"Я иду по 93-му округу", - заявил Онищенко, который намерен в ближайшее время вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

При этом Онищенко не в курсе, собирается ли в его округе баллотироваться гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2017 году родила ему сына.

"Мы уже давно не общаемся", - сказал нардеп.

Между тем, 9 июня в СМИ появилась информация, что гимнастка собирается баллотироваться в нардепы по 93-му округу в Киевской области от партии "Слуга народа".

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

9 июня, 2019 воскресенье

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать