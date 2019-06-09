Нардеп-беглец Онищено заявил, что идет на выборы в Верховную Раду

9 июня, 2019, 20:37

Народный депутат-беглец Александр Онищенко завил, что возвращается в Украину для участия в досрочных парламентских выборах

Об этом сообщает LIGA.net.

"Я иду по 93-му округу", - заявил Онищенко, который намерен в ближайшее время вернуться в Украину для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

При этом Онищенко не в курсе, собирается ли в его округе баллотироваться гимнастка Анна Ризатдинова, которая в 2017 году родила ему сына.

"Мы уже давно не общаемся", - сказал нардеп.

Между тем, 9 июня в СМИ появилась информация, что гимнастка собирается баллотироваться в нардепы по 93-му округу в Киевской области от партии "Слуга народа".