Порошенко объяснил, с кем будет сотрудничать в новой Раде

22 июня, 2019, 11:46

Партия "Европейская солидарность" точно не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русскому миру"

Об этом лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил вечером в пятницу, 21 июня 2019 г., в эфире одного из телевизионных каналов, передает пресс-служба ЕС.

"С кем я не вижу сотрудничества "Европейской Солидарности" в будущей Верховной Раде? Я не вижу сотрудничества с представителями "русского мира", так как все пять лет мы боролись с тем, чтобы Украина шла в Европу и защитилась от агрессии "русского мира". Мы не видим сотрудничества с популистами, потому популизм, как раковая опухоль, уничтожает будущее Украины пустыми невыполненными обещаниями. И мы не видим своего сотрудничества с дилетантами, которые даже не знают, о чем они говорят, пытаясь на сегодняшний день учиться управлять государством за счет государства", - акцентировал Порошенко.

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"С любыми политическими силами, которые не только задекларировали, но и реализуют позицию европейской интеграции, евроатлантической интеграции - мы точно будем сотрудничать", - добавил он.

Он также напомнил, что за 28 лет идею европейской интеграции Украины декларировали многие политические силы и деятели, которые так ничего для этого и не сделали.

"Я горжусь тем, что по оценкам независимых иностранных экспертов за последние 5 лет мы сделали больше реформ в Украине и более для европейской интеграции, чем за предыдущие четверть века. Мы знаем и умеем это делать. Мы, если хотите, указатель, GPS навигатор, который точно укажет направление и расскажет, что и когда надо делать, чтобы не остановить движение реформ. Хочет кто-то к нам присоединиться - милости просим", - отметил Порошенко.

Справка

Назначенные новоизбранным президентом Владимиром Зеленским внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.

По последним данным социологических опросов, в Раду уверенно проходят партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа" и "Батькивщина".

"Голос" и "Сила и честь" - на грани преодоления 5% -го барьера.