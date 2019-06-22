Контрнаступление на армию РФ и возвращение Азовского моря. Порошенко рассказал, в отношении каких фактов его деятельности возбуждены уголовные дела

22 июня, 2019, 11:00

Персонально против пятого президента Украины Петра Порошенко не нарушено ни одного уголовного дела. А те факты, из которых пытаются "слепить" криминал, на самом деле являются примерами государственной позиции

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил вечером в пятницу, 21 июня 2019 г., в эфире одного из телевизионных каналов, передает пресс-служба ЕС.

"По факту возбуждено несколько уголовных дел. Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту.

Факт первый. Это уголовное дело за то, что я как верховный главнокомандующий отдал приказ на контрнаступление. Вследствие эффективных действий Вооруженных сил Украины, добровольцев, волонтеров, выполняя мой приказ Президента Украины, было освобождено 2/3 оккупированной территории Донбасса. И для меня уголовное дело за приказ о контрнаступлении - это как орден "За заслуги" III степени ", - сказал Порошенко.

По его словам, второе уголовное дело было возбуждено по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы на ротацию для обеспечения защиты Азовского побережья Мариуполя. Прохождение кораблей должно было состояться в украинском Керченском проливе, в соответствии с Конвенцией ООН:

"Некоторые беглые, которые пять лет скрывались за границей, сейчас, уже после завершения моих полномочий, вернулись, обратились в правоохранительные органы, чтобы за этот приказ нарушить второе уголовное дело. Это как орден "За заслуги" II степени. Я горжусь каждым таким обращением , потому что на посту президента я делал все для того, чтобы защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - подчеркнул Порошенко.

"Третий факт - обращение Юлии Тимошенко по поводу украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может, наоборот - ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украине был нанесен ущерб более чем на $40 млрд. И именно в результате моих действий и действий моей команды иск на $4,6 млрд был выигран в Стокгольмском арбитраже, была обеспечена энергетическая независимость нашего государства - когда благодаря нашей команде мы договорились о начале переговоров об энергетическом союзе Украины с ЕС. Я твердо убежден: все, что мы сделали, надо обязательно компетентно и профессионально продолжать.

Последнее, что хочу отметить: информация о продаже или изменении собственности ГТС - точно ложь и точно не соответствует действительности ", - добавил Порошенко.