"Народ решит". Или почему ругательства и полное одобрение разрушат государство

21 июня, 2019, 13:19

Решение КСУ о целесообразности перевыборов Рады, потому что так "народ хочет" и нынешнему президенту по социологии выгодно, может принести "Слуге народа" еще несколько процентов. Однако и кучу проблем в будущем

Это сейчас Владимир Зеленский может похвастаться поддержкой и овациями каждой причуды у половины граждан, впрочем каждая пьянка и каждая сказка имеют свой конец.

Может случиться так, что этот самый "народ" в соцопросах будет кричать об отставке самого президента. И что тогда делать КСУ - опять ссылаться на статью 5 Конституции? Что будут делать судьи из реформированного нынешним составом Рады судьи - с окладом около 120 тысяч гривень и пожизненным денежным содержанием в 60 тысяч в случае отставки, если следующий парламент надоест народу как резиновая кукла?

Новомодные объяснения любого факапа - "мы не хотели, просто так социология говорит" от команды президента, и уже КС открывает путь в анархию и правовой ад.

Формулировка "народ решит" может легко использовать любой премьер и НБУ, например, чтобы не видеть под окнами ходоков "дайте доллар по 8". А опытные товарищи с Оппоблока могут легко с пулом, скупленным оптом, и "тушками" СМИ договорить историю об автономии и дешевом газе из России, потому что так хочет оболваненный массированной пропагандой плебс.

В итоге даже хитрый и умеренный КСУ, который Януковича видел, Петра Алексеевича пережил и под Зеленского барвинком вьется может ожидать печальный опыт самосуда, потому что не каждому обывателю нравится уровень заработных плат и социальный пакет судьи-конституционалиста.

Я прогнозирую, что фразы, лишенные всякого юридического смысла, - это политическая целесообразность, так социология показывает. И про народ мы будем слышать в следующую пятилетку из каждого утюга.

Именно поэтому вчера еще до обнародования решения КСУ в Центризбиркоме выстраивались очереди из первых лиц - с коробками документов и видеокамерами. Продвинутые волонтеры и соль общественного сектора радостно сообщали, от какой силы направляются на выборы, и выкладывали радостное селфи. Ни одна из политических сил не заявила, что в сомнительную игру не будет играть и на пиарно-досрочные выборы летом не пойдет. Очевидно, что термином «народовластие» у нас будут жонглировать не только артисты "95 квартала", которые пока проходят стажировку в роли государственников в АП, но и их молодые коллеги из других сел.

Сарказм судьбы в том, что удержаться на одном базировании на народные настроения то же самое, что поплавать баттерфляем во время тихоокеанского цунами. Еще месяц назад некоторые стратеги из оппозиционных Зеленскому сил решили рвануть на перевыборы и получить кусок Рады побольше - сейчас рискуют вообще остаться без депутатской неприкосновенности. Народ почувствовал силу карательной галочки, и сейчас легко выбирать тех, чьи доспехи блестят лучше и кубики на прессе как-то более фотогеничны.

Управление же страной по соцопросах - это такое сугубо наше ноу-хау. Потому что успех - это не всегда полные дворцы спорта и стадионы олимпийские, как себе думают наши новоиспеченные государственники, которые едва вылезли из джинсов шоуменов. Вы еще получите свой помидор, нож в спину и антикоррупционное расследование.

Свежая социология говорит, что народ больше ожидает прекращения войны в Донбассе, снижения тарифов и уменьшения влияния олигархов на политику. Если снять розовые очки, то можно увидеть, что команда Зе уже твердо подчеркивает, что никто нигде не обещал снижения тарифов. Путинский план по федерализации разбивается о заявления о курсе на НАТО и ЕС. А в травоядность олигархов, где один будет бескорыстно помогать военным, а Ринат Леонидович откажется от "Роттердам+", не верю уже я.

Народ хочет много, и ему дают это до выборов, потом народ вынужден слушать, тыкать средними пальцами в телевизор, где первые лица расскажут об улучшении и "вас услышали".