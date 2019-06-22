Кличко заявил, что Усик проведет бой на НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает "Главком".
По словам экс-чемпиона мира по боксу, а ныне мэра Киева Виталия Кличко, бой Александра Усика на НСК "Олимпийский" в Киеве может состояться уже в следующем году.
"Бой Александра Усика на НСК "Олимпийский"? Эти планы есть, но их реализация зависит от многих составляющих. Усик сейчас решил попробовать свои силы в супертяжелом весе, взял паузу, травмировался и находится в процессе реабилитации. В этом году, к сожалению, такого поединка не будет. Планируем на следующий ", - сказал Кличко.
Усик отказался от поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. В свою очередь Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) сами лишили украинца чемпионских поясов.
Из-за травмы Усика во время подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамом, его запланированный на 25 мая дебют в супертяжелом весе отложили. Украинец вернется на ринг в сентябре.
- 3 июня украинский боксер Александр Усик назвал сложным спарринг-партнером другого украинского чемпиона.
- 6 июня WBO отобрала у украинского боксера Александра Усика титул чемпиона мира в первом тяжелом весе.
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