Кличко заявил, что Усик проведет бой на НСК "Олимпийский"

22 июня, 2019, 18:07

Виталий Кличко заявил, что украинский боксер Александр Усик планирует провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский"

Об этом сообщает "Главком".

По словам экс-чемпиона мира по боксу, а ныне мэра Киева Виталия Кличко, бой Александра Усика на НСК "Олимпийский" в Киеве может состояться уже в следующем году.

"Бой Александра Усика на НСК "Олимпийский"? Эти планы есть, но их реализация зависит от многих составляющих. Усик сейчас решил попробовать свои силы в супертяжелом весе, взял паузу, травмировался и находится в процессе реабилитации. В этом году, к сожалению, такого поединка не будет. Планируем на следующий ", - сказал Кличко.

Усик отказался от поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. В свою очередь Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) сами лишили украинца чемпионских поясов.

Из-за травмы Усика во время подготовки к бою с камерунцем Карлосом Такамом, его запланированный на 25 мая дебют в супертяжелом весе отложили. Украинец вернется на ринг в сентябре.