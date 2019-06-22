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Espreso.tvОбществоБаканов улетел в США для подготовки встречи Зеленского с Трампом

Баканов улетел в США для подготовки встречи Зеленского с Трампом


фото: president.gov.ua
Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Иван Баканов находится с рабочим визитом в США, где занимается подготовкой визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов находится с рабочим визитом в Вашингтоне для ознакомления с результатами украино-американского сотрудничества безопасности.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Баканов во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтвердил "неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства".

Когда именно Зеленский планирует посетить США, не уточняется.

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