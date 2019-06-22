Баканов улетел в США для подготовки встречи Зеленского с Трампом
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов находится с рабочим визитом в Вашингтоне для ознакомления с результатами украино-американского сотрудничества безопасности.
"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.
Баканов во время встречи с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтвердил "неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства".
Когда именно Зеленский планирует посетить США, не уточняется.
- 6 июня американский сенатор-республиканец Роберт Портман заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений .
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