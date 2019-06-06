Зеленский просил у США новое вооружение, - американский сенатор

6 июня, 2019, 10:21

Во время выступления в Сенате, которое транслировал телеканал C-SPAN, Портман сказал, что Зеленский откровенно говорил о храбрости украинских войск, а также о российской пропаганде вдоль восточной границы и способах противостоять ей.

Сенатор положительно отозвался о Зеленском и отметил, что "поражен встрече" с ним, а также назвал беседу продуктивной.

"Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", - сказал он.

Также сенатор рассказал о своей беседе с новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам вооруженных сил и администрацией (Дональда) Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - отметил Портман.

Напомним, 23 мая Сенат США предложил в оборонном бюджете на 2020 год увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь Украине в области безопасности.