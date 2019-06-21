Зеленский внес в Раду законопроект о запрете "кнопкодавства"
21 июня, 2019, 14:00
Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №10394, по обеспечению личного голосования народных депутатов
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" №10394 президент внес 21 июня.
Законопроект обозначен как неотложный.
- Напомним, 3 июня в Раду внесли закон Зеленского о незаконном обогащении .
- Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте.
- Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук напомнил парламента, что парламент должен рассмотреть Президентский законопроект №7203, отменяющий депутатскую неприкосновенность .
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