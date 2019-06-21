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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект о запрете "кнопкодавства"

Зеленский внес в Раду законопроект о запрете "кнопкодавства"

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №10394, по обеспечению личного голосования народных депутатов

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины" №10394 президент внес 21 июня.

Законопроект обозначен как неотложный.

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