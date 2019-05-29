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Espreso.tvОбществоСтефанчук напомнил Раде, что у них лежит закон о снятии депутатской неприкосновенности

Стефанчук напомнил Раде, что у них лежит закон о снятии депутатской неприкосновенности


фото: facenews
Верховная Рада должна еще рассмотреть законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Об этом заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Еспресо.TV

"Вместе с законопроектом об импичменте мы направили обращение президента, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект №7203, отменяющий депутатскую неприкосновенность", - заявил он.

По словам Стефанчук, "было бы честно, если бы эти два законопроекта приняли".

Он также сообщил, что сейчас нарабатываются и другие законопроекты. В частности, о вопросах ответственности за неперсональное голосование (кнопкодавство), об ответственности по депутатским прогулам, об ответственности по голосованию за законы, где у депутата есть коррупционный интерес или конфликт интересов.

"Также планируется внести на рассмотрение парламента законопроект, касающихся народовластия и борьбы с коррупцией", - добавил Стефанчук.

Ранее сообщалось, что Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте.

 

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