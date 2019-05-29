Стефанчук напомнил Раде, что у них лежит закон о снятии депутатской неприкосновенности
Об этом заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, передает Еспресо.TV
"Вместе с законопроектом об импичменте мы направили обращение президента, чтобы Верховная Рада не забыла, что у нее лежит законопроект №7203, отменяющий депутатскую неприкосновенность", - заявил он.
По словам Стефанчук, "было бы честно, если бы эти два законопроекта приняли".
Он также сообщил, что сейчас нарабатываются и другие законопроекты. В частности, о вопросах ответственности за неперсональное голосование (кнопкодавство), об ответственности по депутатским прогулам, об ответственности по голосованию за законы, где у депутата есть коррупционный интерес или конфликт интересов.
"Также планируется внести на рассмотрение парламента законопроект, касающихся народовластия и борьбы с коррупцией", - добавил Стефанчук.
Ранее сообщалось, что Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте.
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