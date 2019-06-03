В Раду внесли закон Зеленского о незаконном обогащении

3 июня, 2019, 19:12

В Верховной Раде Украины появился законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" № 10358 размещен на сайте паралменту.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых налогом минимумов превышает его законные доходы.

Кроме того, законопроектом предлагается на законодательном уровне решить вопрос по обеспечению надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В связи с этим предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость, в пятьсот и более раз превышающая размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Также уточняется обязанность доказывания по делам такой категории. В частности, определяется предмет доказывания для истца, что является гарантией защиты прав лиц, в отношении которых могут быть поданы соответствующие иски. Положениями законопроекта в части введения процедуры признания активов необоснованными и их взыскания предлагается закрепить классический стандарт доказывания - "преимущество доказательств" (preponderance of the evidence), который закрепляет принцип равенства сторон.

По результатам признания необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и взыскания таких активов предлагается предусмотреть освобождение указанных лиц от занимаемых должностей путем внесения изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции", Закона Украины "О государственной службе", Закона Украины "О местном самоуправлении", Кодекса законов о труде Украины.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что, в свою очередь, будет гарантией беспристрастного рассмотрения таких дел.

Законопроектом право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (кроме дел, где ответчиком являются должностные лица Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генеральной прокуратуры Украины по поручению Генерального прокурора).