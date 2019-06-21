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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил в запас экс-заместителя главы СБУ

Зеленский уволил в запас экс-заместителя главы СБУ

Президент Зеленский уволил генерал-полковника Олега Фролова с военной службы в запас СБУ

Текст указа №422 / 2019 обнародован на сайте главы государства.

Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды, говорится в документе.

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