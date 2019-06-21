Зеленский уволил в запас экс-заместителя главы СБУ
21 июня, 2019, 18:55
Президент Зеленский уволил генерал-полковника Олега Фролова с военной службы в запас СБУ
Текст указа №422 / 2019 обнародован на сайте главы государства.
Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды, говорится в документе.
- Напомним, 31 мая Зеленский уволил главу следственного управления СБУ Григория Остафийчука.
- 11 июня президент уволил заместителей главы СБУ: Олега Фролова и Владислава Косинского и начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.
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