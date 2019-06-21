В Одесской области прощаются с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко

21 июня, 2019, 15:43

Пропавшую 11-летнюю Дарию Лукьяненко нашли убитой вечером 19 июня в селе Ивановка Одесской области. 21 июня во время похорон с девочкой попрощались в ее родном селе

Об этом сообщает 24 канал.

"Убийца арестован и будет нести наказание, но пока мы не усилим ответственность за половые преступления в отношении детей, не сделаем реестр осужденных за половые преступления, уже сегодня может быть изнасилован или убит другой ребенок", - прокомментировал событие заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин .

Девочку хоронят в закрытом белом гробу. Провести ее в последний путь собралось несколько сотен жителей поселка. Семьи убийцы на похоронах нет. Сегодня их дом усиленно охраняет полиция.

Со двора гроб с телом несут к центральной площади поселка. Там у здания райгосадминистрации установили палатку и оборудовали место для прощальной панихиды. Сюда идут тысячи людей. Несут живые цветы и искусственные венки. Наряду с траурной процессией дежурят медики и полиция. Родственники убитой девочки попросили журналистов не снимать. Никто не сдерживает эмоций.