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Espreso.tvОбществоВ Одесской области прощаются с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко

В Одесской области прощаются с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко

Пропавшую 11-летнюю Дарию Лукьяненко нашли убитой вечером 19 июня в селе Ивановка Одесской области. 21 июня во время похорон с девочкой попрощались в ее родном селе

Об этом сообщает 24 канал.

"Убийца арестован и будет нести наказание, но пока мы не усилим ответственность за половые преступления в отношении детей, не сделаем реестр осужденных за половые преступления, уже сегодня может быть изнасилован или убит другой ребенок", - прокомментировал событие заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин .

Девочку хоронят в закрытом белом гробу. Провести ее в последний путь собралось несколько сотен жителей поселка. Семьи убийцы на похоронах нет. Сегодня их дом усиленно охраняет полиция.

Со двора гроб с телом несут к центральной площади поселка. Там у здания райгосадминистрации установили палатку и оборудовали место для прощальной панихиды. Сюда идут тысячи людей. Несут живые цветы и искусственные венки. Наряду с траурной процессией дежурят медики и полиция. Родственники убитой девочки попросили журналистов не снимать. Никто не сдерживает эмоций.

  • Напомним, 13 июня в 14.00 Дарья пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась.
  • 19 июня тело ребенка достали с выгребной ямы.
  • Подозреваемый в убийстве - 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он задержан, его перевезли в Одессу. Мужчине грозит пожизненное заключение.
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