В Одессе испытали боевую часть нового ракетного комплекса "Нептун"

21 июня, 2019, 16:29

Министр обороны Степан Полторак осмотрел технологию производства и заправки снаряжения ракетных двигателей

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак принял участие в подрыве боевой части нового ракетного комплекса "Нептун", говорится в сообщении.

"Ракетной программе в Украине - быть! Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК, я убежден, что в Украине есть огромная перспектива, стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооружены Вооруженные силы Украины", - отметил министр обороны.