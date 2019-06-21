В Одессе испытали боевую часть нового ракетного комплекса "Нептун"
21 июня, 2019, 16:29
Министр обороны Степан Полторак осмотрел технологию производства и заправки снаряжения ракетных двигателей
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Полторак принял участие в подрыве боевой части нового ракетного комплекса "Нептун", говорится в сообщении.
"Ракетной программе в Украине - быть! Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК, я убежден, что в Украине есть огромная перспектива, стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооружены Вооруженные силы Украины", - отметил министр обороны.
- Напомним, 23 мая в Одесской области прошли испытания ракет с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р".
- 19 июня на полигоне в Харьковской области провели испытания новой военной "глушилки" - первого серийного образца станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М.
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