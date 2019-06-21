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Espreso.tvОбществоВ Одессе испытали боевую часть нового ракетного комплекса "Нептун"

В Одессе испытали боевую часть нового ракетного комплекса "Нептун"

Министр обороны Степан Полторак осмотрел технологию производства и заправки снаряжения ракетных двигателей

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак принял участие в подрыве боевой части нового ракетного комплекса "Нептун", говорится в сообщении.

"Ракетной программе в Украине - быть! Я участвовал в испытаниях наших новых крылатых ракет, их боевой части. Учитывая развитие отечественного ОПК, я убежден, что в Украине есть огромная перспектива, стать сильной, независимой, и для этого у нас должны быть подготовлены и хорошо вооружены Вооруженные силы Украины", - отметил министр обороны.

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