На Харьковщине испытали новую военную "глушилку"

19 июня, 2019, 13:29

На полигоне в Харьковской области провели испытания первого серийного образца станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

По результатам испытаний серийная машина подтвердила все заданные параметры, выполнив задание подавления системы радиосвязи условного противника, говорится в сообщении.

Отмечается, что Р-330КВ1М - это автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи, которая способна подавлять радиосвязь противника на расстоянии нескольких десятков километров.

Отмечается, что Р-330КВ1М позволяет блокировать работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, которые созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Эти характеристики полностью соответствуют всем стандартам, в том числе и требованиям к станциям РЭБ в странах НАТО, говорится в сообщении.

По данным Укроборонпрома, в виде автоматизированной станции радиопомех, фактически, украинская армия получила мощный инструмент, который позволит полностью "отрезать" связь передовым подразделениям противника.

Отмечается, что враг уже не сможет вызвать подмогу, привести артиллерию, скоординировать свои действия с другими подразделениями и тому подобное.

В современных условиях боевых действий это дает решительный перевес как при обороне, так и при наступлении, говорится в сообщении.