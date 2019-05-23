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Espreso.tvОбществоВ Одесской области ВСУ испытали ракеты "Ольха-М"

В Одесской области ВСУ испытали ракеты "Ольха-М"

В Одесской области прошли испытания ракет с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р"

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Учитывая агрессию Российской Федерации против Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины определил задачи по разработке и серийному производству новых ракет для реактивных систем залпового огня", - заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Он также отметил, что во время испытаний была проведена проверка технических решений, использованных для разработки ракет и результатов поражения целей на максимальной дистанции. Кривонос подтвердил, что стрельбы были проведены успешно.

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