В Одесской области ВСУ испытали ракеты "Ольха-М"
23 мая, 2019, 19:40
В Одесской области прошли испытания ракет с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р"
Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Учитывая агрессию Российской Федерации против Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины определил задачи по разработке и серийному производству новых ракет для реактивных систем залпового огня", - заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
Он также отметил, что во время испытаний была проведена проверка технических решений, использованных для разработки ракет и результатов поражения целей на максимальной дистанции. Кривонос подтвердил, что стрельбы были проведены успешно.
- Предварительные испытания модернизированного комплекса "Ольха-М" состоялись 4 апреля.
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