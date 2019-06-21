Умер первый капитан львовских "Карпат"
21 июня, 2019, 12:54
21 июня перестало биться сердце бывшего нападающего и капитана "Карпат" Александра Филяева
Об этом сообщил журналист Юрий Назаркевич в facebook.
26 августа Александру Филяеву исполнилось бы 85 лет.
"В 1963 году, когда были образованы "Карпаты", Филяев был одним из самых опытных игроков и стал первым капитаном львовской команды. В 1963 году провел за "Карпаты" 34 матча (5 голов). Также выступал за львовский СКА и дрогобычский "Нефтяник" . Александр Евгеньевич работал 44 (!) года сначала учителем физкультуры, а потом трудового обучения, передавая свой опыт, свою доброту и профессионализм ученикам львовской школы №6 ", - написал журналист.
- Напомним, 5 июня экс-президент УЕФА и бывший вице-президент ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет .
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