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Espreso.tvСпортУмер первый капитан львовских "Карпат"

Умер первый капитан львовских "Карпат"


фото: facebook
21 июня перестало биться сердце бывшего нападающего и капитана "Карпат" Александра Филяева

Об этом сообщил журналист Юрий Назаркевич в facebook.

26 августа Александру Филяеву исполнилось бы 85 лет.

"В 1963 году, когда были образованы "Карпаты", Филяев был одним из самых опытных игроков и стал первым капитаном львовской команды. В 1963 году провел за "Карпаты" 34 матча (5 голов). Также выступал за львовский СКА и дрогобычский "Нефтяник" . Александр Евгеньевич работал 44 (!) года сначала учителем физкультуры, а потом трудового обучения, передавая свой опыт, свою доброту и профессионализм ученикам львовской школы №6 ", - написал журналист.

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