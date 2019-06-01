В автокатастрофе погиб футболист сборной Испании
Об этом сообщаю испанский футбольный клуб "Севилья" в twitter.
Детали трагедии пока не сообщаются. Игроку было 35 лет.
Рейес является воспитанником "Севильи". За первую команду дебютировал в сезоне-1999/2000. В январе 2004 года перешел в английский "Арсенал" за 20 млн евро. Сезон-2006/07 на правах аренды провел в "Реале". В 2007 году перешел в "Атлетико" за 12 млн евро.
Впоследствии нападающий также поиграл за португальскую "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову" и китайский "Синьцзян Тяньшань Леопард".
В "Эстремадуру" Рейес перешел на правах свободного агента в январе этого года. На клубном уровне выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико".
В составе сборной Испании футболист сыграл 22 матча и забил 4 мяча.
We could not be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c- Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 июня 2019