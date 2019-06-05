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Espreso.tvСпортУмер экс-президент УЕФА

Умер экс-президент УЕФА


фото: Aftonbladet
Экс-президент УЕФА и бывший вице-президент ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет

Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции .

Шведский футбольный функционер Юханссон занимал должность главы УЕФА в период с 1990 по 2007 годы, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил место в результате голосования Мишелю Платини.

До 2005 года был президентом стокгольмского клуба АИК. В 2005 году удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом - Иллис Кворум. Трофей Юношеской лиги УЕФА назван в честь Юханссона.

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