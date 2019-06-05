Умер экс-президент УЕФА

5 июня, 2019, 09:52

Экс-президент УЕФА и бывший вице-президент ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет

Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции .

Шведский футбольный функционер Юханссон занимал должность главы УЕФА в период с 1990 по 2007 годы, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил место в результате голосования Мишелю Платини.

До 2005 года был президентом стокгольмского клуба АИК. В 2005 году удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом - Иллис Кворум. Трофей Юношеской лиги УЕФА назван в честь Юханссона.