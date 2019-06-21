Украинские владельцы акций Apple впервые получили дивиденды

21 июня, 2019, 15:33

Украинские акционеры впервые получили дивиденды от инвестиций в акции американской компании Apple на территории Украины

Об этом НВ сообщили в Национальном депозитарии Украины (НДУ).

Американская компания Apple выплатила дивиденды своим акционерам, в том числе тем, которые находятся на территории Украины.

Первая выплата произошла 16 мая 2019 года, а на счет НДУ деньги были зачислены 14 июня. Как отмечает ООО "БТС БРОКЕР", дивиденды получили все владельцы акций Apple, на счетах которых учитывался этот финансовый инструмент. Сумма не разглашается.

Напомним, 12 марта 2019 года акции Apple были допущены к обращению в Украине. Благодаря корреспондентским отношениям Национального депозитария Украины (НДУ) с международным депозитарием Clearstream Banking Luxembourg акции американской корпорации начали учитываться в национальной депозитарной системе.

Акционер получает информацию о выплатах дивидендов или общее собрание через НДУ. Кроме того, по собственному желанию конечный владелец акций Apple может виртуально проголосовать за те или иные решения, которые принимаются на общем собрании.

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