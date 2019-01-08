Купить валюту онлайн, на почте или в терминале и приобрести акции Apple. Что изменит в жизни украинцев закон о валюте

8 января, 2019, 17:53

Ульяна Букатюк

В феврале в Украине в полной мере заработает закон о валюте. Что он изменит для граждан и предпринимателей и как отразится на украинской экономике

Закон о валюте вступил в силу еще в июле 2018 года, однако в полной мере его положения должны заработать через месяц после обнародования нормативной базы.

И вот сегодня, 8 января, Национальный банк утвердил и опубликовал все нормативно-правовые акты, обязательные для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренного законом "О разрешении и валютных операциях". Поэтому уже 7 февраля закон о валюте должен заработать в полной мере.

Какие новые возможности появятся в украинцев уже через месяц.

Как можно обменивать валюту в Украине

До недавнего времени украинцы могли покупать валюту только в лицензированных пунктах обмена (банки и небанковские финансовые учреждения) и класть ее на депозит. Все остальное, в том числе онлайн купля-продажа - нельзя. Впрочем, в 2019 году многое изменится.

В частности, валюту можно будет обменивать через:

Банки и небанковские финансовые учреждения

Главное изменение: НБУ смягчил условия выдачи лицензий на торговлю валютой небанковским финансовым учреждениям.

В частности, с 7 февраля вдвое уменьшен минимальный размер собственного капитала НФУ к 5 млн грн из 10 млн грн при условии, что финансовое учреждение будет осуществлять такую деятельность с использованием не более 50 структурных подразделений.

Каждое последующее увеличение количества структурных подразделений на 50 единиц потребует увеличения минимального собственного капитала на 5 млн грн вместо 10 млн грн.



Также убрали требование о наличии в НФУ не менее пяти структурных подразделений, помещения которых соответствуют требованиям Нацбанка.

Известно, что НФУ и почтовые операторы будут иметь шесть месяцев переходного периода, то есть до 7 августа 2019 года.

Банкоматы и терминалы

Кроме привычных банков и небанковских учреждений, с 1 января 2019 года НБУ разрешил украинцам покупать и продавать иностранную валюту через платежные терминалы и банкоматы.

Купить-продать валюту в терминалах и банкоматах банков можно без наличия карточного счета. Операции проводятся исключительно с наличными.

Пользователь может обменять гривны на доллары, евро или другую валюту, которую предложит аппарат. В течение 15 минут можно будет провести обратную операцию.

По новым правилам, если сумма валютно-обменной операции не превышает установленный на сегодня суточный лимит (150 тыс. грн), банки и другие финучреждения теперь не имеют права требовать у клиента предоставления личных данных и подпись на квитанции или документе РРО.

3. Почтовые отделения

С 7 февраля, согласно постановлению НБУ "Об утверждении изменений в отдельные нормативно-правовые акты НБУ", граждане смогут также покупать и продавать иностранную валюту в почтовых отделениях .

Согласно документу, операторы почтовой связи смогут получить в НБУ лицензии на проведение банковских операций при наличии более 50 структурных подразделений, расположенных на 50% территории Украины.

Обязательное требование: не менее 50% доходов предприятий должно быть от деятельности в сфере предоставления почтовых услуг. Кроме того, будет учитываться соответствие требованиям к финансовому состоянию, структуры собственности, репутации и профпригодности руководящего состава.

4. Онлайн

8 января НБУ обнародовал 8 основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Согласно им, с 7 февраля в Украине разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами.

Правда, есть лимит - до 150 тыс. грн / день в наличном эквиваленте.

Со временем в Нацбанке лимит в 150 тыс. грн в день планируют увеличить или вообще отменить.

Какие еще возможности дает закон: без валютных лицензий и в 10 раз больше суммы переводов

Но закон о валюте ценный и важный не только из-за широких возможностей купли-продажи валюты, а благодаря снятию ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.

"Закон "О валюте и валютных операциях" создаст комфортные, прозрачные и безопасные условия для ведения бизнеса в Украине и откроет двери иностранным инвесторам. А украинцы получат право инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира", - объясняет преимущества глава правления НБУ Яков Смолий.

Согласно постановлениям НБУ, в общем С 7 февраля будет введены в действие более 20 послаблений в области валютного регулирования, в частности:

вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней

отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн;

разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета);

отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции - их заменит система электронных лимитов (2 млн евро / год для юридических лиц, 50 тыс. евро / год для физических лиц);

отменяются санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;

отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;

разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;

разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;

отменяется процедура регистрации внешних заимствований;

разрешается банкам продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;

разрешается заключение банками валютных свопов с резидентами и нерезидентами;

разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;

увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц - с 15 до 150 тыс. грн / год;

увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн / день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);

разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом;

разрешается резидентам внесение платежей в иностранной валюте при страховании жизни;

разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнах банка-нерезидента;

банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнах на счету ЛОРО;

разрешается покупать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям;

отменяется двойной контроль за операциями по экспорту продукции - валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;

разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;

унифицированы перемещения валютных ценностей через границу.

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Почему это не полная свобода

Впрочем о полной либерализации валютных операций в Украине благодаря внедрению закона пока говорить рано, объясняет в комментарии Еспресо.TV заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Закон пока не отменяет требование для бизнеса возвращать экспортную выручку в валюте в Украине, а только продолжает максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам со 180 дней до 365. Правда, НБУ отменил "драконовские" санкции за нарушение этого срока", - говорит Репко .

С ней соглашается заместитель главы Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта и объясняет, что для обычных граждан это действительно валютная либерализация, впрочем пока ограничена:

"Украинцы теперь могут инвестировать за рубеж до 50 тыс. евро в качестве физлица и в 2 млн евро в качестве юрлица, физлицам не нужно будет получать е-лицензии, покупать валюту можно на 150 тыс. грн в день, в том числе без необходимости идти в банк или обменник. Также в 10 раз увеличился лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц - с 15 до 150 тыс. грн / год. Физлицу для этого достаточно пройти в банке стандартную процедуру контроля", - объясняет Кухта.

Впрочем новая система валютного регулирования оставляет Национальному банку право принимать меры защиты в сфере валютных операций в случае возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности финансовой системы.

Регулятор оставил за собой право устанавливать временные ограничения в ручном режиме при возникновении кризисных ситуаций до 6 месяцев.

"Чтобы не подвергать украинскую экономику рискам, снимать ограничения в НБУ планируют постепенно - "при улучшении макроэкономических условий". Впрочем, когда этот день наступит - пока неизвестно ", - говорит Репко.

В Нацбанке разработали дорожную карту отмены валютных ограничений. Для этого Верховная Рада должна принять пакет законов по противодействию уклонению от налогов - так называемый пакет анти-BEPS (base erosion and profit shifting), объясняет Павел Кухта: "Это означает, что надзор за валютными операциями будет происходить в соответствии с международными требованиями".