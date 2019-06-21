Стефанчук: кнопкодавов хотят наказывать штрафами до 85 тыс. грн
21 июня, 2019, 15:05
У Зеленского хотят предусмотреть за кнопкодавство в Верховной Раде штрафы от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан
Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает Радио НВ.
"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов", - отметил Стефанчук.
Он отметил, что в Администрации президента хотели бы внести еще одну санкцию за депутатские прогуловы, которая предусматривает общественные работы.
- Напомним, 21 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №10394, по обеспечению личного голосования народных депутатов .
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