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Espreso.tvОбществоСтефанчук: кнопкодавов хотят наказывать штрафами до 85 тыс. грн

Стефанчук: кнопкодавов хотят наказывать штрафами до 85 тыс. грн

У Зеленского хотят предусмотреть за кнопкодавство в Верховной Раде штрафы от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан

Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает Радио НВ.

"Мы предложили внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому лицо, которое нарушает обязанность другого народного депутата голосовать лично, будет привлекаться к уголовной ответственности в виде штрафа от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов", - отметил Стефанчук.

Он отметил, что в Администрации президента хотели бы внести еще одну санкцию за депутатские прогуловы, которая предусматривает общественные работы.

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