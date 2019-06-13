В ПриватБанке заработал сервис для проверки расходов благотворительных и государственных организаций
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В частности, для того, чтобы воспользоваться услугой, любой желающий может зайти на интернет-страницу ПриватБанка open.pb.ua и ввести в поиске код ЕГРПОУ или номер расчетного счета.
В результате должны появиться расходы той организаций, чей код или счет был введен.
"Мы работали над совершенно нетипичным для банка сервисом, который, с одной стороны, создан не для зарабатывания денег, с другой - должен обеспечить открытость данных клиента с соблюдением самых высоких стандартов безопасности", - сообщил ІТ директор ПриватБанка Андрей Гриценюк.
В банке считают, что введение сервиса является частью перехода к электронной демократии, который обеспечит прозрачность работы школ, ОСМД и благотворительных фондов.
Кроме того, эту функцию могут подключить также малые предприниматели, которые хотят обеспечить открытость своих расходов.
Для этого предпринимателю нужно подключить соответствующую функцию в мобильном приложении банка и выбрать счет, по которому будет предоставляться открытая отчетность.
- Недавно ПриватБанк запустил услугу кэшбек за оформление пробной подписки Apple Music за 49 центов (13 грн) по Privat24 с оплатой карточкой Mastercard. Банк выплатит кэшбек в размере 50 грн. Такое условие распространяется на клиентов мобильного банка Приват24.
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