//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКэшбек за подписку на Apple Music: ПриватБанк будет возвращать 50 грн для борьбы с пиратством

Кэшбек за подписку на Apple Music: ПриватБанк будет возвращать 50 грн для борьбы с пиратством

В случае оформления пробной подписки Apple Music ПриватБанк будет доплачивать украинцам 50 грн кэшбека

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

За оформление пробной подписки Apple Music за 49 центов (13 грн) за Privat24 с оплатой карточкой Mastercard выплатит кэшбек в размере 50 грн. Такое условие распространяется для клиентов мобильного банка Приват24.

"Мы инвестируем в то, чтобы победить пиратство в Украине, сделать потребление легального контента модным, - говорит директор по инновациям ПриватБанка Егор Аветисов. - Мы хотим дать клиентам попробовать, что такое Apple Music, насколько это круто - слушать музыку без рекламы и ограничений, видеть, что слушают твои друзья ".

Нужно обновить Privat24, зайти в раздел Apple Music, открыть доступ к сервису и оформить акционную подписку на три месяца - как на видео.

Сервис Apple Music позволяет получить доступ к 50 млн треков, клипов, а также подкастов, радио и рекомендаций. Прослушивать музыку с Apple Music можно как онлайн, так и офлайн на всех устройствах Apple.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 июня, 2019 среда

больше новостей

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать