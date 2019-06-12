Кэшбек за подписку на Apple Music: ПриватБанк будет возвращать 50 грн для борьбы с пиратством
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
За оформление пробной подписки Apple Music за 49 центов (13 грн) за Privat24 с оплатой карточкой Mastercard выплатит кэшбек в размере 50 грн. Такое условие распространяется для клиентов мобильного банка Приват24.
"Мы инвестируем в то, чтобы победить пиратство в Украине, сделать потребление легального контента модным, - говорит директор по инновациям ПриватБанка Егор Аветисов. - Мы хотим дать клиентам попробовать, что такое Apple Music, насколько это круто - слушать музыку без рекламы и ограничений, видеть, что слушают твои друзья ".
Нужно обновить Privat24, зайти в раздел Apple Music, открыть доступ к сервису и оформить акционную подписку на три месяца - как на видео.
Сервис Apple Music позволяет получить доступ к 50 млн треков, клипов, а также подкастов, радио и рекомендаций. Прослушивать музыку с Apple Music можно как онлайн, так и офлайн на всех устройствах Apple.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-