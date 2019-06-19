19 июня, 2019, 14:46

Кабинет министров обратится в правоохранительные органы по проверке законности решении Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени маршала Жукова

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина .

"Это решение Харьковского городского совета - пробный камень. Если сейчас это решение пройдет и никто не отреагирует, в том числе Кабинет министров Украины, центральный орган исполнительной власти, лавинообразно эти попытки начнутся по всей стране. А это не просто политическая оценка каких продвижений, это прямые нормы закона о декоммунизации. Мы должны защитить норму закона от произвола", - отметил Кириленко.

Отмечается, что в ответ на это министр юстиции Павел Петренко отметил, что правительство может обратиться в городской совет из-за нарушения им закона.

"Мы можем обратиться в местный совет, так как они являются субъектом местного самоуправления, как высший орган исполнительной власти о недопустимости нарушения закона", - подчеркнул Петренко.

Он отметил, что правительство может обратиться в правоохранительные органы, для того, чтобы они провели проверку.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить соответствующее обращение в полицию, говорится в сообщении.