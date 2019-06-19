Кабмин пожалуется полиции на Кернеса за возвращение проспекта Жукова
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина .
"Это решение Харьковского городского совета - пробный камень. Если сейчас это решение пройдет и никто не отреагирует, в том числе Кабинет министров Украины, центральный орган исполнительной власти, лавинообразно эти попытки начнутся по всей стране. А это не просто политическая оценка каких продвижений, это прямые нормы закона о декоммунизации. Мы должны защитить норму закона от произвола", - отметил Кириленко.
Отмечается, что в ответ на это министр юстиции Павел Петренко отметил, что правительство может обратиться в городской совет из-за нарушения им закона.
"Мы можем обратиться в местный совет, так как они являются субъектом местного самоуправления, как высший орган исполнительной власти о недопустимости нарушения закона", - подчеркнул Петренко.
Он отметил, что правительство может обратиться в правоохранительные органы, для того, чтобы они провели проверку.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить соответствующее обращение в полицию, говорится в сообщении.
- Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что хочет вернуть харьковском проспекта генерала Петра Григоренко имя сталинского маршала Жукова . Проспект маршала Жукова переименован в проспект Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
- Украинский институт национальной памяти заявил, что переименование проспекта Григоренко в честь Жукова является нарушением закона о декоммунизации.
- 19 июня депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекта Петра Григоренко старого названия - Георгия Жукова . "За" такое решение проголосовали 59 местных депутатов, "против" - 13 голосов.
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