Зинченко рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"
24 мая, 2019, 09:26
Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем будущем в команде
Слова Зинченко приводит Goal .
"Конечно, я хочу продолжать выступать за" Манчестер Сити ". Мне очень нравится проводить время и играть в этой команде. Быть частью этого клуба - огромное удовольствие, так что мы посмотрим, что произойдет в ситуации с моим контрактом. Надеюсь, мы сможем стать лучше, и я хочу быть частью этого ", - сказал Зинченко.
- 22 мая немецкое издание SportBild опубликовало материал о новой звезде мирового футбола - украинском легионере "Манчестер Сити" Зинченко, которого в тексте называют Александром и Олегом .
- 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
- 20 мая стало известно, что игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в топ-5 футболистов , сыгравших наибольшее количество матчей без поражений в этом сезоне АПЛ.
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