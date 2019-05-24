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Espreso.tvСпортЗинченко рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"

Зинченко рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"


фото: REUTERS
Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем будущем в команде

Слова Зинченко приводит Goal .

"Конечно, я хочу продолжать выступать за" Манчестер Сити ". Мне очень нравится проводить время и играть в этой команде. Быть частью этого клуба - огромное удовольствие, так что мы посмотрим, что произойдет в ситуации с моим контрактом. Надеюсь, мы сможем стать лучше, и я хочу быть частью этого ", - сказал Зинченко.

  • 22 мая немецкое издание SportBild опубликовало материал о новой звезде мирового футбола - украинском легионере "Манчестер Сити" Зинченко, которого в тексте называют Александром и Олегом .
  • 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
  • 20 мая стало известно, что игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в топ-5 футболистов , сыгравших наибольшее количество матчей без поражений в этом сезоне АПЛ.
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