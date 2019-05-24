Зинченко рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"

24 мая, 2019, 09:26

Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем будущем в команде

Слова Зинченко приводит Goal .

"Конечно, я хочу продолжать выступать за" Манчестер Сити ". Мне очень нравится проводить время и играть в этой команде. Быть частью этого клуба - огромное удовольствие, так что мы посмотрим, что произойдет в ситуации с моим контрактом. Надеюсь, мы сможем стать лучше, и я хочу быть частью этого ", - сказал Зинченко.