Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме

20 июня, 2019, 17:48

Об этом говорится на сайте администрации президента .

Указом №418 / 2019 глава государства отменил ряд предыдущих документов, в том числе и указ президента Украины от 12 июня 1996 года № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений".

15 июня на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, в которой родители требовали отменить обязательную школьную форму. По их мнению, нормативные документы об обязательности формы, датированные 1996 годом, являются дискриминационными и нарушающими права детей и родителей.