Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме
20 июня, 2019, 17:48
Президент Украины Владимир Зеленский признал указ о школьной форме от 12 июня 1996 утратившим силу
Об этом говорится на сайте администрации президента .
Указом №418 / 2019 глава государства отменил ряд предыдущих документов, в том числе и указ президента Украины от 12 июня 1996 года № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений".
15 июня на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, в которой родители требовали отменить обязательную школьную форму. По их мнению, нормативные документы об обязательности формы, датированные 1996 годом, являются дискриминационными и нарушающими права детей и родителей.
- Напомним, 20 июня президент Зеленский отменил ряд указов, которые были среди топ-запросов бизнеса.
- Президент Зеленский признал утратившим силу указ о мигалках и спецсигналах на транспорте .
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