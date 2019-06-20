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Espreso.tvОбществоЗеленский отменил указ об обязательной школьной форме

Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме

Президент Украины Владимир Зеленский признал указ о школьной форме от 12 июня 1996 утратившим силу

Об этом говорится на сайте администрации президента .

Указом №418 / 2019 глава государства отменил ряд предыдущих документов, в том числе и указ президента Украины от 12 июня 1996 года № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений".

15 июня на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, в которой родители требовали отменить обязательную школьную форму. По их мнению, нормативные документы об обязательности формы, датированные 1996 годом, являются дискриминационными и нарушающими права детей и родителей.

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