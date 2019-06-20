Зеленский отменил ряд указов, которые были среди топ-запросов бизнеса
Об этом он рассказал во время встречи с предпринимателями, передает Укринформ.
"Наша команда в Администрации Президента также не теряет времени. Мы провели полную инвентаризацию указов Президента. Это указы, которые вмешиваются в экономику, и сегодня они отменены ", - отметил Зеленский.
По его словам, речь идет об отмене указов о "драконовских штрафах" за нарушение кассовой дисциплины; ограничении для установления нотариусами уровня цен на свои услуги; запрете использования тканей иностранного производства для изготовления школьной формы.
"Это все уже история", - заверил Президент.
На сайте главы государства опубликован указ №418 / 2019 о признании утратившими силу 61 указа Президента, касающихся регулирования деятельности в сфере экономики.
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